Benfica conta com Rafa e André Almeida no primeiro treino de 2020

Milhares de adeptos responderam à chamada do Benfica que abriu, esta quarta-feira, as portas do Estádio da Luz ao público no primeiro treino de 2020, com Rafa e André Almeida a serem os principais destaques. Ambos mostram-se em processo de reintegração.





Romaria à Luz para ver primeiro treino de 2020 do Benfica



Romaria à Luz para ver primeiro treino de 2020 do Benfica

De referir ainda que Jardel, com lesão muscular na perna direita, Zivkovic, com infeção respiratória, e Jota, com estiramento na coxa direita, são os ausentes da sessão às ordens de Bruno Lage.Segundo divulgou o Benfica, o primeiro treino de 2020 teve uma assistência oficial de 21.819