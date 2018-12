Benfica contesta castigo a Conceição: «Campeonato sujo com total dualidade de critérios»

O Benfica contesta o castigo aplicado a Sérgio Conceição pela expulsão no Estádio do Bessa , no jogo do último domingo, e fala em "dualidade de critérios", lembrando outras situações semelhantes com Rui Vitória que acabaram por ser julgadas com mão mais pesada."Rui Vitória, após expulsão com o Moreirense, levou 15 dias de castigo por reincidência de épocas anteriores. Sérgio Conceição, à terceira expulsão só nesta época e 15 expulsões nos últimos anos, leva apenas uma multa de 765 €, existindo um apagão total sobre reincidências", afirmou fonte oficial dos encarnados."Campeonato sujo com total dualidade de critérios dentro e fora de campo num regresso a um passado de triste memória. É o descrédito total", finalizou a mesma fonte.O Benfica, recorde-se, vai avançar com uma exposição à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol sobre uma série de erros de arbitragem que consideram ter sido cometidos nos encontros do FC Porto no campeonato.