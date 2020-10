Benfica contesta decisão no lance do segundo golo do Farense: «Erro grosseiro»

No mesmo texto em que diz que "o que se passou no jogo entre FC Porto e Marítimo é demasiado grave", o Benfica analisa o que se passou na receção ao Farense, domingo no Estádio da Luz (vitória das águias por 3-2).





"Pela negativa, temos de manifestar a nossa incompreensão pela análise do lance do segundo golo farense. A falta sobre Otamendi é evidente nas repetições de vários ângulos do lance. Felizmente, esse erro não hipotecou a vitória da nossa equipa, mas não deixa de ser grosseiro", pode ler-se na newsletter diária.O Benfica reconhece contudo que o Farense "teve a capacidade de dar uma excelente réplica" no Estádio da Luz e frisa: "o objetivo de vencer e somar três pontos foi atingido".