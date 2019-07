Benfica contesta nova lei contra violência no desporto

A nova lei contra a violência do desporto recentemente aprovada pela Assembleia da República merece a contestação do Benfica, pois opõe-se à constituição obrigatória dos Grupos Organizados de Adeptos. Os responsáveis benfiquistas alegam a inconstitucionalidade da lei, baseando-se no artigo 46 da constituição, onde está expresso que "ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação".





Os responsáveis benfiquistas alegam que os dados que o clube dispõe dos elementos afetos aos No Name Boys e Diabos Vermelhos, por estes serem praticamente todos sócios e portadores de Red Pass, seria suficiente para apresentar às autoridades responsáveis pela segurança nos estádios.Nuno Gaioso Ribeiro e João Costa Quinta, vices-presidentes do Benfica, consideram que a lei que irá entrar em vigor na época 2020/21 é insuficiente e que, por isso, irão procurar sensibilizar os órgãos de soberania destas lacunas, para que esta possa ser alterada.