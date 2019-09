Benfica continua a ser o único representante português no comité executivo da ECA

O Benfica continua a ser o único clube português representado no Comité Executivo da ECA (Associação Europeia de Clubes). O organismo foi a votos, contudo, o representante benfiquista deixa de ser Domingos Soares de Oliveira e passa a ser o diretor-financeiro Miguel Moreira. Esta mudança deve-se ao facto do cargo obrigar a várias ausências do país para marcar presença nas reuniões da ECA, o que levou o Benfica a alterar o nome do candidato.





Já o presidente do organismo que junta mais de 200 clubes continua a ser Andre Agnelli. O líder da Juventus foi reeleito e na nota que foi publicada, onde ficam expressos quais os representantes do comité executivo, fez-se saber que já foi discutido o plano estratégico para os próximos quatro anos, assim como o futuro das provas da UEFA.