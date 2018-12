Adrian Bajrami é a mais recente aposta do Benfica para o futebol jovem. O internacional sub-16 pela Suíça já assinou e será integrado no plantel de juvenis A do clube encarnado.Tem 16 anos, é defesa central e pode jogar a defesa esquerdo. Começou a carreira no FC Langethal, clube da zona de onde é natural, e despertou o interesse do Young Boys, que avançou para a sua contratação. Agora assinou com Benfica até 2020.