Benfica contrata médio de 18 anos

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Luís Montenegro, médio de 18 anos proveniente do C. Condeixa ACD. Esta época marcou presença em cinco jogos, quatro do Campeonato de Portugal e um da Taça de Portugal.





No seu percurso de formação passou Eirense, Académica de Coimbra e Cernache.