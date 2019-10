Benfica ganha corrida ao Sporting e contrata médio de 18 anos

O médio defensivo do Condeixa, Miguel Montenegro, assinou ontem pelo Benfica um contrato válido até 2023.





O jogador, de 18 anos, disputava o Campeonato de Portugal, ao serviço do estreante Condeixa, e esteve em testes no Sporting, que lhe apresentou proposta, mas uma investida do Benfica acabou por desviá-lo para o Seixal.O jogador já esteve no Estádio da Luz para assinar contrato amador, que lhe permite alinhar pelos sub-23, até janeiro, quando deverá assinar contrato profissional, ficando 'blindado' com uma cláusula de 45 milhões de euros.