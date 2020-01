Benfica contrata Zé Diogo, jogador de apenas 8 anos

Zé Diogo vai ser reforço do Benfica a partir de 2020/21. O jovem jogador conta apenas oito anos e joga no distrito de Viseu, no Grupo Desportivo de Resende desde os quatro anos de idade.





"O GD Resende informa, com a maior satisfação, que o atleta Zé Diogo assinou pelo SL Benfica, clube que irá representar a partir da próxima época. O Zé Diogo tem 8 anos e 4 épocas ao serviço do GD Resende. A ele desejamos as maiores felicidades e os maiores sucessos desportivos e pessoais", informou o atual clube através das redes sociais.