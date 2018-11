Benfica critica arbitragem do jogo da equipa B e recorda golo do portista Felipe

A bota que 'validou' o 1-0 do FC Porto: árbitro anulou mas o VAR deu mesmo golo A bota que 'validou' o 1-0 do FC Porto: árbitro anulou mas o VAR deu mesmo golo

O Benfica criticou duramente a arbitragem do encontro da sua equipa B com o Penafiel, este sábado de manhã - triunfo dos durienses por 1-0 -, recordando que o juiz da partida, Rui Oliveira, foi o mesmo que validou o polémico golo de Felipe no FC Porto-Feirense."Depois do escândalo do golo em fora de jogo do FC Porto-Feirense, mais uma arbitragem inacreditável do árbitro Rui Oliveira no Penafiel-Benfica B. Golo limpo anulado, penálti claro não assinalado e expulsão fantasma. Uma ânsia indisfarçável de prejudicar o Benfica por parte de um árbitro que jornada após jornada mancha a arbitragem", lamentaram as águias na sua conta de Twitter para a imprensa.