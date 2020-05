Benfica dá os parabéns a Bruno Lage

Bruno Lage comemora esta terça-feira 44 anos de vida e o Benfica não deixou de felicitar o técnico da equipa principal: "Parabéns, míster!".





Numa nota nas redes sociais do clube, as águias fizeram ainda questão de enaltecer o percurso do técnico desde que este assumiu o comando da equipa principal, nomedamente, todos os recordes que este bateu, desde janeiro de 2019."Em competição, a caminhada de Bruno Lage como técnico da equipa benfiquista iniciou-se em 6 de janeiro de 2019. As águias receberam o Rio Ave e, com uma reviravolta cheia de alma, crença e raça, venceram por 4-2. Abria-se um ciclo que, golo atrás de golo e triunfo atrás de triunfo, conduziria o Glorioso à Reconquista em 2018/19. O sucesso no campeonato foi festejado em 18 de maio de 2019, e os 103 golos apontados na prova tiveram o seu peso no êxito. Com Bruno Lage ao comando, o Benfica realizou a melhor segunda volta de sempre na nossa Liga: 16 vitórias e 1 empate, simplesmente notável! E um desses triunfos, em casa, frente ao Nacional, constituiu mesmo a maior goleada dos últimos 50 anos: 10-0!", pode ler-se no site oficial do Benfica, onde foi também elogiado o facto de ser o treinador que chegou mais depressa aos 30 triunfos na Liga portuguesa."O Benfica terminou 2018/19 com a conquista do seu 37.º Campeonato Nacional e iniciou a época 2019/20 com novo sucesso, impondo-se ao Sporting por 5-0 na Supertaça. Este resultado traduz a maior goleada a um rival na história da prova. Com este desfecho, Bruno Lage foi o treinador mais rápido a ganhar um Campeonato e uma Supertaça, em apenas sete meses. Foi o treinador mais rápido de sempre a chegar às 30 vitórias na Liga (em 32 jogos), Bruno Lage, na condução da equipa de futebol profissional do Benfica, alcançou outro facto histórico difícil de igualar, ao somar vitórias em todos os jogos do campeonato disputados fora de casa no ano civil de 2019".