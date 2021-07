Benfica dá os parabéns a Zivkovic e adeptos mostram desagrado nas redes sociais

Andrija Zivkovic celebra este domingo o 25º aniversário e o Benfica deu os parabéns ao jogador sérvio através das redes sociais. Mas muitos adeptos das águias parecem não ter gostado da ideia e nas últimas as críticas têm-se multiplicado.





"É preciso muita lata para escrever isto", "Mas isto é para os apanhados? Não há noção?" ou "O Bernardo Silva e o Nico Gaitán foram esquecidos" são apenas alguns dos comentários depreciativos que podem ser vistos no Twitter.Recorde-se que o avançado passou três temporadas no Benfica e em agosto do ano passado saiu após rescindir o contrato com as águias . Zivkovic acabaria por rumar ao PAOK e, menos de um mês depois de deixar a Luz, contribuiu eliminar o Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Champions, com um golo no triunfo do (2-1) da formação grega.