Benfica de Lage bate FC Porto nas estatísticas

Fatih Terim considera que o Benfica é mais forte do que o FC Porto, mas Fernando tem uma opinião contrária. Para tirar as dúvidas, Record comparou as duas equipas, desde que Bruno Lage assumiu o comando das águias, no início do ano, e chegou à conclusão de que o clube da Luz leva alguma vantagem ao nível dos dados estatísticos. Isto apesar de já ter perdido com os dragões, na Allianz Cup, e de ainda ter um ponto a menos na Liga.

A verdade é que, com o novo treinador, os encarnados têm melhor média, por jogo, de remates (14 contra 11), pontapés de canto (6,2 contra 5,5) e golos marcados (3,3 contra 1,7). De resto, a goleada imposta ao Nacional, por 10-0, muito contribuiu para este resultado, uma vez que os encarnados, com Lage no banco, já conseguiram 30 tiros certeiros em apenas nove jogos. Quanto a golos sofridos e posse de bola, o FC Porto leva ligeira vantagem. Sofreu uma média de 0,7 golos por jogo (contra 1) e conseguiu 55 por cento de posse de bola, contra 53,5 das águias.