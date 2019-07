Benfica de olho numa das maiores promessas da Real Sociedad

Visto no seio da Real Sociedad como uma das maiores promessas das camadas jovens do conjunto basco, o guarda-redes Aitor Fraga, de 16 anos, estará a ser seguido pelo Benfica, segundo aponta esta quarta-feira o jornal 'Mundo Deportivo'. De acordo com aquela publicação, as águias terão já efetuado as primeiras manobras concretas, no sentido de garantir desde o concurso do jovem guardião, que já é internacional pelas equipas jovens espanholas.





Ainda assim, a vontade encarnada poderá esbarrar nas intenções da Real Sociedad, que nesta pré-temporada irá colocar o guardião a trabalhar já com a equipa principal, de forma a polir as suas qualidades junto dos jogadores seniores. Isto para lá de lhe dar a chance de trabalhar com Luis Llopis, um dos treinadores de guarda-redes mais reputados do futebol do país vizinho e que, segundo o 'Mundo Deportivo', terá mesmo feito um pedido expresso para que Fraga fosse chamado aos trabalhos de pré-época.Aitor Fraga, refira-se, tem contrato com os bascos até 2021.