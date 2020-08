Benfica defronta Estoril no sábado

O Benfica tem agendado um encontro particular com o Estoril para o próximo sábado, no Benfica Campus. Depois do jogo disputado com a equipa B, no último sábado, Jorge Jesus tem mais uma oportunidade para ver em ação os jogadores que tem à disposição no plantel. Tal também será importante para colocar em prática as rotinas de jogo que pretende ver implementadas na equipa do Benfica.

O encontro com o conjunto estorilista irá realizar-se no final da segunda semana de trabalho e, além de Vertonghen, que falhou o jogo com a equipa B, também já poderá vir a contar com... Cavani, esperado em Lisboa nos próximos dias.

Este não deverá ser o último particular da águia antes de entrar em ação de forma oficial, a 15/16 de setembro, na 3ª pré-eliminatória da Champions.