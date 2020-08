Benfica defronta hoje o Belenenses SAD

O Belenenses SAD será o terceiro adversário de pré-época do Benfica. Depois dos embates com o Benfica B (4-0) e o Estoril (4-1), este será mais um teste para a equipa de Jorge Jesus, que prepara a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 15 ou 16 de setembro.





Grimaldo ainda não será opção, pois segue o processo de recuperação dos melhores índices físicos, após debelar um problema ligamentar. Amanhã, o adversário será o Farense. Até ao primeiro encontro oficial, as águias têm confirmado mais um jogo, frente ao Sp. Braga, mas antes e depois do particular com os arsenalistas os encarnados farão mais testes, sendo que pelo menos um deles será com uma equipa espanhola.