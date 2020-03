Benfica revela que colocou 200 funcionários em sistema de teletrabalho

Depois de ter anunciado medidas de prevenção e contingência por causa do coronavírus, o Benfica voltou esta quinta-feira ao assunto, deixando um apelo através da newsletter diária e revelando que determinou "o imediato envio para casa de cerca de 200 funcionários que funcionarão em sistema de teletrabalho."





"Densibilizamos os nossos sócios, adeptos, Casas do Benfica, parceiros e prestadores de serviços a reduzir os contactos diretos ao mínimo necessário, evitar drasticamente qualquer tipo de concentrações em massa ou em grupos, de acordo com as recomendações consideradas prioritárias na redução dos riscos de contágio", pode ler-se.O Benfica dá conta do que já fez internamente: "No vasto conjunto de medidas estabelecidas (informativas, preventivas, operativas, regras de deslocação, etc.) foi determinado um rigoroso plano de definição de serviços que possibilitou o imediato envio para casa de cerca de 200 funcionários que funcionarão em sistema de teletrabalho."