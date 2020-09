Benfica deixa cair Mariano Díaz

O Benfica deixou cair o negócio de Mariano Díaz, segundo Record apurou. Com Darwin Nuñez contratado, deixou de haver urgência em reforçar o setor ofensivo, até porque o jogador dominicano acabou por não aceitar a proposta encarnada.





Recorde-se que as águias já tinham o acordo para a transferência de Mariano com o Real Madrid: a cedência do jogador por uma época com opção de compra no final de 2020/21.