Benfica deixa cair negócio Cavani

Ponto final nas negociações por Edinson Cavani. O Benfica já informou o uruguaio de que não vai chegar às suas exigências salariais e o dianteiro, de 33 anos, não vai ser reforço das águias. Lembre-se que o avançado poderia chegar à Luz a custo zero, mas a sua contratação implicaria um forte investimento por parte da turma da Luz, nomeadamente a nível de salários.





Este desfecho surge no mesmo dia em que Nuno Gaioso, administrador da SAD do Benfica, falou sobre o possível ingresso do uruguaio e assumiu que, "seja o Cavani ou outro qualquer, para ter jogadores de nível mundial tem de haver vontade de o jogador vir para o Benfica".Saiba tudo sobre o último dia de negociações e as propostas de ambos os lados node amanhã.