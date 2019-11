Liga Europa ainda é hipótese para o Benfica: conheça os cenários possíveis

A precisar de vencer, o Benfica parecia encaminhado para conseguir responder de forma positiva diante do RB Leipzig, mas uma fase final para esquecer acabou por deitar tudo a perder. Para a história fica um empate a dois golos, que atira as águias borda fora da Liga dos Campeões.





A possibilidade de rumar à Liga Europa ainda é possível, mas para tal as águias estão obrigadas a vencer na última jornada por um resultado que anule a derrota por 3-1 sofrida em casa do Zenit São Petersburgo. Neste caso, um triunfo por 2-0 sobre os russos ou por três golos de diferença chega para esse apuramento. Há ainda outra possibilidade, mas aí a depender do RB Leipzig: as águias chegam à Liga Europa com um triunfo por qualquer diferença desde que o Lyon perca ante os alemães.Caso o clube da Luz não consiga vencer diante do Zenit São Petersburgo, aí acaba sempre no último posto e ficará fora das competições europeias.