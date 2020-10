Benfica deixa mensagem a André Almeida: «Um campeão de raça»

André Almeida foi substituído aos 13 minutos do Rio Ave-Benfica (0-3) e deixou o relvado de maca com muitas queixas na perna direita, depois de um choque com Carlos Mané. Esta segunda-feira, na News Benfica, os encarnados manifestaram o "desejo de rápidas melhoras" ao jogador. "Um campeão de raça que certamente saberá ultrapassar este infortúnio", escreveram.





Já ontem, quer Jorge Jesus quer Luís Filipe Vieira não esconderam a preocupação pela lesão . "Infelizmente, pelos os sintomas, parece-me grave. Vamos ver o que vai acontecer ao André. A minha experiência diz que pode ser grave, mas vamos ver o que dizem os exames", disse o treinador.Em entrevista à RTP3, o presidente dos encarnados já lhe havia deixado uma mensagem também. "Infelizmente tudo leva a crer que tem uma lesão grave. No autocarro a despedir-me dele disse-lhe mais uma vez que ele é um lutador e que vai recuperar o mais depressa possível para voltar a camisola do Benfica. Uma palavra ao André, sabes bem, vais recuperar rapidamente. Um abraço para ti", referiu o presidente do clube da Luz.