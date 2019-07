Benfica deixa mensagem a Moreira no dia em que o guarda-redes pendura as luvas

O Benfica não deixou de assinalar o, guarda-redes que decidiu pendurar as luvas e que jogou 12 épocas na Luz. Os encarnados recordaram os títulos ganhos pelo guardião, de 37 anos, ao serviço das águias, e desejaram-lhe sorte para a nova etapa da sua vida."O guarda-redes José Moreira, que representou o Benfica durante 12 épocas (1999-2011), decidiu, aos 37 anos, colocar um ponto final na carreira de jogador de futebol profissional", escreveram os encarnados numa nota publicada no seu site. "Atleta que deixa saudades a todos os Benfiquistas, Moreira, com o Manto Sagrado, esteve em campo no sucesso na Taça de Portugal em 2003/04 e também na importante conquista do Campeonato Nacional de 2004/05, sob o comando do italiano Giovanni Trapattoni. Além disso, alinhou em jogos de duas Taças da Liga vencidas pelas águias (2009/10 e 2010/11) e ainda no êxito na Supertaça Cândido de Oliveira de 2005/06.""Formado no Salgueiros, chegou ao Glorioso em 1999 e perfez um total de 148 jogos pela equipa principal das águias em 12 temporadas. A retidão que evidenciou enquanto futebolista é uma garantia de sucesso para esta nova etapa da vida de Moreira, que começa agora", finaliza a nota.