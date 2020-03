Benfica deixa mensagem de apoio a Castillo

Reforço do Benfica na época 2018/19, Nicolás Castillo não foi feliz na Luz e acabou por deixar o clube com onze jogos e sem qualquer golo no mercado de inverno, para rumar ao America, no México, por oito milhões de euros. O ano está a revelar-se muito azarado para o avançado que foi operado um tendão da coxa direita em janeiro e operação correu mal.





O internacional chileno sofreu uma trombose vascular. O problema foi corrigido, mas em fevereiro o atacante voltou ao hospital devido a uma hemorragia no local da operação, e esteve mesmo alguns dias nos cuidados intensivos. Os piores parecem ter passado, e o jogador já faz fisioterapia, uma etapa na recuperação que o levou a publicar uma fotografia nas redes sociais. O Benfica não deixou de reagir e deixou a seguinte mensagem: "Muita força nessa recuperação, Castillo".