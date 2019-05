Benfica demarcou-se das expressões "corja" e "bandidos" na BTV

O Benfica demarcou-se dos insultos proferidos na BTV, durante o relato do jogo com o FC Porto, para a Allianz Cup, em janeiro. O jornalista Valdemar Duarte utilizou, na altura, a expressão "a corja do FC Porto", apelidou Felipe, Pepe e Alex Telles de "bandidos" e referiu que "chamar cão a Luís Gonçalves é ofender a raça canina".

A SAD foi multada em 34.430 mil euros por essas ofensas, mas, como se lê no acórdão do Conselho de Disciplina da FPF, durante o processo recusou qualquer responsabilidade, sublinhando "que não se revê nas mesmas" e rejeitando-as "liminarmente".

"Como canal televisivo que é, (...) goza de estatuto editorial próprio e rege-se pelos princípios da liberdade de informação e da liberdade de expressão de todos aqueles que integram o canal ou participam nos seus programas", foi argumentação dos encarnados. A SAD acrescenta que Valdemar Duarte "não tem qualquer vínculo jurídico com a Benfica SAD, nem exerce qualquer cargo ou função nas competições organizadas pela LPFP."



O processo resultou de queixa do FC Porto e do seu diretor-geral, Luís Gonçalves.