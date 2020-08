Benfica denuncia ameaças e tentativas de agressão de jogadores do FC Porto ao intervalo

Os ânimos aqueceram ao intervalo do Benfica-FC Porto e fonte encarnada garantiu a Record que Pepe tentou agredir vários atletas do clube da Luz no túnel de acesso aos balneários, ao passo que Otávio ameaçou o quarto árbitro Manuel Mota e também terá tentado atingir Jardel.





Revolta no FC Porto: Pinto da Costa abandona tribuna após expulsão de Sérgio Conceição



Revolta no FC Porto: Pinto da Costa abandona tribuna após expulsão de Sérgio Conceição

Por seu turno, Marchesín procurou chegar ao lado do balneário das águias com o mesmo objetivo para outro jogador dos encarnados. Segundo o mesmo relato, Luís Gonçalves ameaçou Manuel Mota, tudo isto na presença de Pinto da Costa.Contactada por, fonte do FC Porto não quis comentar.