Benfica desmente interesse em Perin

O Benfica desmentiu esta terça-feira o interesse em Perin, um processo que está "completamente encerrado" para os encarnados, segundo se pode ler em comunicado publicado no site das águias.





O guarda-redes da Juventus, de 26 anos, esteve mesmo em Portugal no verão para assinar com as águias mas o negócio, que rondava os 15 milhões de euros, acabou por não concretizar-se porque foram detetados problemas físicos no ombro do italiano.Recorde-se que o Benfica continua ativo no mercado . A SAD encarnada tem em mente reforçar outras três posições do plantel às ordens de Bruno Lage, uma das quais a baliza. A procura por um guarda-redes já transita do último verão. Como Bruno Lage admitiu, o Benfica tentou Cillessen, Perin, Fabianski e Gulácsi mas não houve acordo com qualquer dos alvos. "Entendemos que podíamos trazer mais experiência ao lugar e colocar o Odysseas [Vlachodimos] numa posição mais competitiva", frisou o técnico dos encarnados a 13 de setembro, num pensamento que se mantém atual, tal como o ataque à contratação de jogadores para quatro posições.