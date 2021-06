Benfica desmente Rui Pereira e nega oposição à realização da AG extraordinária

O Benfica emitiu esta noite um comunicado oficial a desmentir "veementemente qualquer oposição" à realização da assembleia-geral, na sequência da demissão de Rui Pereira da presidência da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube da Luz.





"A Direção do Sport Lisboa e Benfica e, em particular, o seu Presidente desmentem veementemente qualquer oposição à realização da Assembleia Geral Extraordinária solicitada por um grupo de sócios.A Direção do Sport Lisboa e Benfica, no cumprimento estrito dos estatutos, dará todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória dessa mesma Assembleia Geral Extraordinária, em observância às diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde. E no mais breve prazo possível.A Direção e o seu Presidente desejam as maiores felicidades ao Prof. Doutor Rui Pereira."