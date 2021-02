Benfica despede-se de Alfredo Quintana: «Ficam o seu exemplo e forte espírito desportivo»

O Benfica já emitiu uma nota de pesar pela morte de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional.



Comunicado do Benfica



O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Alfredo Quintana, bem como ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal, após a notícia que deixou consternado o universo desportivo português.

Segundo informação do Hospital de São João, no Porto, o experiente andebolista, de 32 anos, faleceu às 12h00 desta sexta-feira, quatro dias após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num treino do FC Porto.





Quintana era um dos mais marcantes guarda-redes de andebol da atualidade. Natural de Havana, naturalizou-se cidadão português e passou a representar a Seleção Nacional, desde 2014, estando associado às melhores participações de sempre num Europeu (6.º classificado, em 2020) e num Mundial (10.º, há cerca de um mês).Este é um momento para homenagear um atleta de excelência que sempre deu tudo pelas camisolas que envergou. Ficam o seu exemplo e forte espírito desportivo, que certamente permanecerão como referência para os jovens que ambicionam fazer carreira no andebol de alta competição.