Benfica despede-se de Luís Santos, um "profissional exemplar e benfiquista de coração"

O Benfica despediu-se esta quinta-feira de Luís Santos, técnico de equipamentos da equipa principal de futebol que morreu aos 53 anos, vítima de doença prolongada, enaltecendo o "profissional exemplar e o benfiquista de coração".





Profissional exemplar, Benfiquista de coração, a partida de Luís Santos, aos 53 anos, é uma perda sentida pelo Clube, que, neste momento de dor, expressa as mais profundas condolências a familiares e amigos.Luís Santos estava há mais de três décadas no SL Benfica, desempenhando funções, desde sempre, na área dos equipamentos do Futebol Profissional. A lutar contra uma doença grave desde o início do ano, deixou-nos nesta quinta-feira.Pessoa de convicções fortes, apaixonado pelo Benfica e pelos seus, granjeou a amizade e o carinho de muitos.O clássico no Estádio do Dragão, perante o FC Porto, foi o último que contou com a presença de Luís Santos, a quem Vinícius na altura dedicou, num gesto muito especial, um dos golos marcados.Mais tarde, na Gala do SL Benfica, Pizzi recebeu o prémio de Futebolista do Ano e fez questão de deixar uma mensagem ao amigo Luís Santos. "Quero deixar uma palavra ao Luís Santos, que está a passar por problemas de saúde. É uma pessoa muito importante para nós e que nos dá condições para trabalhar", disse, emocionado.Luís Santos perdeu a batalha da vida nesta quinta-feira, mas a sua memória ficará entre nós! Sempre um dos nossos!