Benfica destaca "justa reeleição" de Fernando Gomes: «Reconhecimento ao extraordinário trabalho»

O Benfica reagiu, esta sexta-feira, à reeleição de Fernando Gomes como presidente da FPF, num mandato que vai até 2024. Em comunicado, os encarnados felicitaram Gomes, deixando uma mensagem de satisfação, com elogios ao trabalho feito pelo líder máximo da Federação.





"A sua vitória e da sua equipa é o mais justo reconhecimento ao extraordinário trabalho realizado desde que assumiu a liderança da FPF e que tanto tem dignificado e prestigiado o futebol português", pode ler-se.Justa reeleiçãoO Sport Lisboa e Benfica congratula-se com a reeleição de Fernando Gomes para novo mandato até 2024 como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A sua vitória e da sua equipa é o mais justo reconhecimento ao extraordinário trabalho realizado desde que assumiu a liderança da FPF e que tanto tem dignificado e prestigiado o futebol português.Com o simbolismo de esta reeleição ocorrer no dia em que se assinala a histórica vitória no Euro 2016, importa realçar os diversos títulos obtidos pelos diferentes escalões das nossas seleções e os vários exemplos de reconhecimento à capacidade de gestão e organização da FPF e do nosso país nestes últimos anos.