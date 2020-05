Benfica destaca "responsabilidade social" do clube e o "esforço" do futebol com vista à normalidade

A 'Newsletter Benfica' destaca, esta quarta-feira, a "participação ativa" do clube em ações de cariz social, como a 'Football Cares', iniciativa resultante da parceria entre a Associação Europeia de Clubes (ECA) e o Centro Internacional para as Crianças Desaparecidas e Exploradas, que tem como principal objetivo "unir esforços entre os agentes do futebol europeu e mundial para ajudar a encontrar crianças desaparecidas".





O clube não deixa passar, ainda, o "esforço que o futebol tem dado" para que se retomem as competições, devolvendo, assim, "uma atividade lúdica às pessoas" e "um importante sinal do tão desejado regresso à normalidade"."O anúncio recente da participação do Sport Lisboa e Benfica na iniciativa "Football Cares", resultante da parceria entre a Associação Europeia de Clubes (ECA) e o Centro Internacional para as Crianças Desaparecidas e Exploradas, faz parte de um vasto leque de ações a que o nosso clube, nomeadamente através da Fundação, se dedica no âmbito da responsabilidade social.

Esta iniciativa tem como objetivo unir esforços entre os agentes do futebol europeu e mundial para ajudar a encontrar crianças desaparecidas, um flagelo que atinge mais de um milhão de crianças todos os anos a nível mundial.

O Benfica, que integra o conselho de administração da ECA, é o único clube português envolvido neste projeto, associando-se, nesta causa, a mais de 200 clubes em todo o mundo.

A participação ativa do mundo do futebol nesta campanha não é, felizmente, caso único, multiplicando-se as iniciativas apoiadas pelo futebol, aproveitando-se assim a elevada notoriedade deste desporto e dos seus protagonistas para a mobilização em torno da solidariedade para com quem mais necessita.

É com orgulho e satisfação que podemos afirmar que o Sport Lisboa e Benfica, seja através da ação do próprio Clube e da Fundação, seja pelos benfiquistas das nossas Casas, tem um forte impacto na melhoria das condições de vida de muitas pessoas. Há os vários projetos contínuos, assim como as inúmeras ações pontuais, como aquelas empreendidas ao longo desta pandemia.

Cabe-nos igualmente destacar o contributo que o futebol está a dar com este esforço da retoma das competições, nomeadamente por possibilitar uma atividade lúdica às pessoas e também por se constituir como um importante sinal do tão desejado regresso à normalidade.

Em contraponto, somos obrigados a referir os fenómenos de violência social, que se estimam ainda maiores em número de vítimas do que a já elevada visibilidade na comunicação social faz pressupor.

A esmagadora maioria destes casos nada têm que ver com o futebol, repetimos, nada têm que ver com o futebol, e são antes o reflexo de uma sociedade com as suas imperfeições e que se deseja mais evoluída. Mas também os há aparentemente relacionados com ele, os quais, sem exceção, lamentamos e repudiamos.

Cabe a todos os agentes do futebol contribuírem para a erradicação destes fenómenos, começando sobretudo pela rejeição de todo e qualquer discurso de ódio, incluindo discursos incendiários e acusações gratuitas sobre tudo e todos. A visão maniqueísta, separando os adeptos em lados diferentes de trincheiras que não fazem qualquer sentido, tem de ser definitivamente expurgada do nosso quotidiano, sob pena de minarmos cada vez mais a paixão que nos move em torno do desporto e dos nossos clubes."