Benfica desvaloriza mais de 5% após terceira derrota

As acções da SAD do Benfica estão a desvalorizar 5,13% para 1,85 euros, o que corresponde ao nível mais baixo desde Setembro. Foram movimentadas pouco mais de mil acções, o que se situa bem abaixo da média diária dos últimos seis meses, acima de 5 mil acções.

Este desempenho surge depois de o clube ter registado três derrotas consecutivas (frente ao Ajax, Belenenses e Moreirense), que complicaram a possibilidade de o Benfica seguir em frente na Liga dos Campeões e atiraram os encarnados da liderança da Primeira Liga para a quarta posição (se o Rio Ave pontuar hoje o Benfica desce para quinto classificado).

O Benfica está agora a quatro pontos dos primeiros classificados (Porto e Braga) e tem esta quarta-feira um desafio fundamental frente ao Ajax, que pode afastar em definitivo os encarnados da Liga dos Campeões em caso de derrota (que seria a quarta consecutiva). Uma vitória relança os encarnados na luta pelo segundo lugar da fase de grupos e faz crescer a hipótese de chegar aos cofres da Luz mais milhões da prova milionária (cada vitória dá aos clubes 2,7 milhões de euros).

Foi precisamente quando derrotou o PAOK em Salónica, no final de Agosto, que o Benfica garantiu 43 milhões de euros pelo acesso à frase de grupos da Champions. As acções reflectiram na altura esse sucesso desportivo, com a cotação a disparar para máximos quatro anos. Desde então a tendência tem sido negativa, com os títulos a descerem 32%.

Apesar da descida das acções desde o início de Setembro, o desempenho dos títulos no acumulado de 2018 continua a ser bem positivo. No primeiro semestre a SAD do Benfica era mesmo a cotada que mais tinha subido entre todas as empresas da bolsa portuguesa. Agora regista uma valorização anual de 61%, o que lhe garante ainda o estatuto de segunda melhor cotada da bolsa portuguesa em 2018.

Além dos resultados desportivos que influenciam as acções, depois do máximo de quatro anos a Benfica SAD também anunciou as contas do último ano. Foi a 19 de Setembro que A SAD do Benfica anunciou lucros de 20,58 milhões de euros no exercício de 2017/2018, o que corresponde a uma queda de 53,7% face aos 44,53 milhões um ano antes.