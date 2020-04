Benfica detalha contribuição dos jogadores na luta contra o coronavírus

O Benfica detalhou esta quarta-feira a contribuição dos jogadores do Benfica para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, confirmando o que o Record adiantou na edição impressa e no Premium





"A doação dos profissionais do Sport Lisboa e Benfica permitiu a compra de 51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos, materiais de extraordinária utilidade e relevância para o SNS", pode ler-se na newsletter diária.Recolhidos em casa desde 13 de março, um dia depois de ter sido decretada a suspensão do campeonato, os futebolistas cumprem um plano de preparação individual definido pela equipa técnica, e não deixam de mostrar a sua solidariedade numa altura tão difícil para o país."O equipamento e o material de proteção médica e hospitalar, de enorme urgência para quem está na linha da frente desta luta global contra a pandemia, chegará a Lisboa nos próximos dias, em conjunto com o que foi adquirido graças à doação de um milhão de euros feita pelo clube no dia 20 de março", acrescentam as águias.O Benfica lembra ainda que "em parceria com a Fundação Benfica, tinham doado recentemente 5,5 toneladas de alimentos à Comunidade Vida e Paz".