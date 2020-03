Benfica detalha medidas internas de prevenção ao coronavírus

O Benfica explicou esta quinta-feira de forma detalhada o conjunto de medidas internas que foram implementadas para prevenir a propagação do novo coronavírus.





Na habitual newsletter diária, o clube da Luz garante que agiu "antes de Portugal ter registado o primeiro caso de pessoa infetada" num processo que "tem sido um enorme desafio" e foi implementado tendo em "consideração as recomendações amplamente divulgadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e outros organismos de saúde internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS)."Além das medidas, os encarnados referem ter aplicado "um conjunto de outras dinâmicas capazes de manter os colaboradores do SL Benfica motivados, conectados, unidos e acima de tudo informados, salvaguardando a sua proteção e a das suas famílias e a proteção do SL Benfica e respetiva atividade"."PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIAO Sport Lisboa e Benfica, sabendo do impacto que a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) estava a ter noutros países, decidiu espoletar um conjunto de ações mesmo antes de Portugal ter registado o primeiro caso de pessoa infetada. Desde o início que assumimos uma posição proativa com o intuito de salvaguardar a saúde e o bem-estar dos nossos atletas e colaboradores e de proteger ao máximo toda a nossa atividade desportiva e empresarial.Tem sido um enorme desafio, não só porque se trata de uma pandemia mundial e com repercussões gravíssimas na saúde e na economia, mas também porque o SL Benfica é composto por áreas de atividade distintas como desporto, televisão, saúde, retalho, comunicação, marketing, museologia, entre outras, e que carecem de respostas diferentes quando confrontadas com esta problemática.Importa referir que todo o tipo de ações adotadas pelo SL Benfica têm em consideração as recomendações amplamente divulgadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e outros organismos de saúde internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS).Dentro de um conjunto de ações já adotadas para a prevenção e contenção desta pandemia, destacamos as seguintes:- Constituição de uma equipa de trabalho composta por elementos da área médica, de recursos humanos e de segurança e outras do SL Benfica, capaz de dar resposta aos desafios inerentes à COVID-19;- Desenvolvimento de um plano de contingência. Ao abrigo desse plano foram criados diversos processos, bem como áreas de isolamento nas nossas instalações;- Envolvimento de colaboradores com papel estratégico no combate à COVID-19 numa ação de formação organizada pela LPFP e pela DGS;- Reforço da higienização das áreas de trabalho, zonas adjacentes e locais de passagem;- Criação de uma linha interna de apoio aos colaboradores, gerida por técnicos de saúde do SL Benfica;- Disponibilização da nossa equipa de psicólogos a colaboradores que necessitem dos seus serviços;- Desenvolvimento de um manual de recomendações (saúde mental, atividade física e nutrição), elaborado pelo nosso departamento médico, para ajudar os colaboradores a enfrentar este período de isolamento preventivo de forma positiva e com o menor impacto possível;- Combate contra a desinformação junto dos nossos colaboradores, através de e-mails institucionais, newsletter semanal e um site interno criados exclusivamente para divulgar informação relacionada com a COVID-19 e cujas fontes são a DGS, OMS e EstamosOn (site criado pelo Governo);- Desde o início que nos preparámos para a possibilidade da deslocalização dos nossos serviços – via teletrabalho – pelo que antecipámos todas as necessidades técnicas daí decorrentes, algo que nos permitiu espoletar todo este processo de forma eficiente e eficaz, diminuindo assim qualquer impacto negativo na nossa atividade empresarial. Temos, atualmente, mais de 500 Colaboradores em teletrabalho e vários profissionais a acompanharem os nossos atletas.Para além destas ações, temos trabalhado um conjunto de outras dinâmicas capazes de manter os colaboradores do SL Benfica motivados, conectados, unidos e acima de tudo informados, salvaguardando a sua proteção e a das suas famílias e a proteção do SL Benfica e respetiva atividade."