Benfica disponível para partilhar receitas da UEFA com outros clubes portugueses

Domingos Soares de Oliveira assumiu esta quinta-feira que o Benfica está disponível para partilhar receitas da UEFA com os restantes clubes portugueses, uma ideia que já foi partilhada com a Federação Portuguesa de Futebol.





"Para não haver uma centralização dos direitos televisivos, precisamos de evitar estes acordos que existem entre quem pode comprar os direitos e, aí sim, poderemos implementar a questão da solidariedade para com os outros clubes. Os alemães fizeram algo único. Os clubes que participaram nas competições europeias partilharam parte da sua receita com os emblemas menores. Isto não é conhecido em Portugal, mas partilhámos esta ideia com a Federação Portuguesa de Futebol. Os clubes portugueses ao participarem nas competições europeias [Liga dos Campeões ou Liga Europa], doariam parte das suas receitas", vincou em declarações transcritas no site das águias sobre o evento 'Business of Football Summit 2020'.Sobre a aposta na plataforma Benfica Play, Soares de Oliveira garantiu que esperava um impacto maior sobre os sócios e adeptos das águias."A expansão tem sido menor que aquilo que estávamos à espera. Precisamos que os sócios e adeptos se habituem ao Benfica Play. Quando se faz este tipo de investimento não se pode esperar um retorno imediato nos primeiros dias ou no primeiro ano, é algo que leva tempo, mas sabemos que estamos no caminho certo. Estes conteúdos exclusivos terão um impacto bastante importante naquilo que é o futuro de parte da indústria do futebol", revelou.