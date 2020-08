Benfica disposto a pagar chorudo ordenado para convencer Waldschmidt

Apesar de ainda não ter chegado a acordo com o Friburgo, a SAD do Benfica está devidamente informada sobre as condições salariais de Waldschmidt (cerca de 600 mil euros limpos por temporada) e acena com um vencimento substancialmente mais alto para o convencê-lo transferir-se para a Luz.





De acordo com o que foi possível saber, os encarnados estão dispostos a pagar 2 milhões de euros líquidos, fazendo do internacional germânico um dos elementos mais bem pagos do plantel, lado a lado com Rúben Dias, Pizzi, Rafa ou Weigl. Saiba mais aqui.