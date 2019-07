Benfica divulga alguns detalhes da homenagem que será feita a Jonas

Jonas convida benfiquistas a juntarem-se aos "momentos finais" da sua carreira Jonas convida benfiquistas a juntarem-se aos "momentos finais" da sua carreira

O Benfica divulgou no seu site alguns pormenores, mais concretamente os timings, da homenagem que será feita a Jonas na quarta-feira, antes do jogo de apresentação dos encarnados, contra o Anderlecht.De acordo com as águias, as portas abrem às 18h30 e exatamente um hora depois, às 19h30, os jogadores serão apresentados um a um, seguindo-se por fim o Pistolas, que assim poderá despedir-se dos adeptos. O início do jogo está marcado para as 20h30.Recorde-se que Jonas confirmou esta terça-feira o fim da carreira