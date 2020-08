Benfica divulga boletim clínico com cinco jogadores

O Benfica anunciou este domingo o boletim clínico que incluiu cinco jogadores: Grimaldo, Helton Leite, Pedrinho, Jardel e Andreas Samaris.





Recorde-se que a equipa de Jorge Jesus, além do particular de hoje, com o Bournemouth , tem ainda agendados dois encontros no Estádio da Luz: na quarta-feira com o Sp. Braga e no sábado com os franceses do Rennes, ambos às 19 horas.lesão muscular na coxa esquerda;traumatismo do ombro esquerdo;traumatismo do tornozelo esquerdo;entorse joelho esquerdo;tendinopatia aquiles à direita.