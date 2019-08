Benfica divulga convocados para a visita ao Jamor

O Benfica divulgou os convocados para o encontro deste sábado com o Belenenses SAD, agendado para as 19 horas no Estádio Nacional. Bruno Lage chamou 19 jogadores, precisamente os mesmos eleitos para a primeira jornada, na qual as águias derrotaram o P. Ferreira na Luz por 5-0.No boletim clínico continuam cinco jogadores. Conti e Ebuehi têm lesões musculares, ao passo que David Tavares recupera da entorse do joelho direito. Gedson continua afastado devido à fratura no pé direito e Gabriel está a contas com uma lesão no ligamento lateral externo do joelho direito.Ivan Zlobin e Odysseas;Nuno Tavares, Jardel, Ferro, João Ferreira, Rúben Dias e Grimaldo;Caio Lucas, Samaris, Pizzi, Chiquinho, Taarabt, Rafa e Florentino;Seferovic, Vinícius, Raul de Tomas e Jota.