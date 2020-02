Benfica divulga informações aos adeptos que vão assistir ao Clássico no Dragão

O Benfica divulgou esta quinta-feira informações aos adeptos que se vão deslocar ao Porto no próximo sábado para assistir ao Clássico com o FC Porto, no estádio do Dragão. Os encarnados deixam conselhos aos adeptos para estarem dentro do estádio em segurança à hora do apito inicial (20h30).





"O cortejo de adeptos, com acompanhamento policial, arranca do parque da STCP na Bonjóia às 18h00 (impreterivelmente!);Os Sócios com bilhete de primeira categoria (62 euros), cuja porta de acesso indicada no ingresso é a 10, devem aceder pelas portas 19 e 20 junto à escadaria do P2 em frente ao Metro – é o acesso destinado aos restantes associados do Benfica;Todos os Sócios do Benfica (com bilhete) que não tenham solicitado um título de transporte poderão ainda fazê-lo no dia do jogo na Benfica Official Store do Estádio da Luz, entre as 9h00 e as 12h00, mediante a apresentação do ingresso para o clássico. Os lugares estão sujeitos à disponibilidade dos autocarros".