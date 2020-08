Benfica diz que ciclo com Jorge Jesus "não poderia ter começado da melhor forma"

O Benfica considera que "o novo ciclo não poderia ter começado da melhor forma". Numa análise à conferência de apresentação de Jorge Jesus, as águias dizem que os "objetivos foram expressos de forma muito clara e estes passam por ganhar as competições domésticas, recuperando a hegemonia do futebol português".





"Jorge Jesus, igual a si próprio, foi a personificação da enorme ambição, da inabalável confiança e da máxima exigência que lhe reconhecemos desde o seu primeiro ato enquanto treinador do Benfica", escrevem as águias na newsletter diária.