Benfica diz que Kit Eusébio era "dado às claras": «Quem quer corromper faz às escondidas»

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, esclareceu em direto na CMTV a oferta dos vouchers a árbitros, no dia em que a TVI revelou que a PJ descobriu que o Kit Eusébio chegava, afinal, aos 600 euros.





"O Kit Eusébio eram oferecidos a todos os árbitros e delegados, independentemente do resultado e sempre após o jogo, a frente de toda a gente, inclusive de um agente da autoridade. Foi valorizado pelo CD e pela UEFA, porque quem quer corromper faz as coisas às escondidas. Como se corrompe alguém depois de um jogo que se perdeu? Ou quem se sabe que o delegado vai relatar factos que penalizam o clube? Não tem lógica? O Benfica nunca deixou de dar os kits, era uma cortesia e não uma compensação. A UEFA não valorizou o valor mas sim o facto de serem dados à vista de toda a gente. Era um ato de cortesia, de forma transparante.Concretamente sobre os valores, Luís Bernardo diz não ter certezas mas falou num caso de excesso: "Se o processo avançar teremos oportunidade de esclarecer essas questões. Nenhum árbitro ou delegado ou observador manifestou sentimento de rejeitar oferta ou sentiu-se incomodado. 600 euros? Não tenho factos mas pode acontecer que alguém tenha abusado. Isto é do conhecimento de elementos da CI e CD da FPF. Houve um caso de um elemento que pertenceu aos observadores da Liga e foi convidado a sair, foi uma das pessoas que terá abusado um pouco. Essa pessoa foi depois para o Sporting. Em local próprio, se existirem alguma dúvidas daremos as explicações. Não tenho condições para confirmar. O Benfica ainda não foi notificado pelo MP", vincou.O diretor de comunicação do Benfica garantiu ainda que o Kit Eusébio deixou de ser distribuído a árbitros e delegados: "Na altura face à polémica entendemos que seria conveniente eliminar a prática a partir do final da época 2016/17. As cortesias normalmente são camisolas mas nem sei dizer o que é oferecido. Mas está dentro dos regulamentos da lei, como sempre esteve."