Benfica doou receita da Taça de Portugal ao Paredes

O Paredes revelou ontem que o Benfica cedeu a parte da receita televisiva a que tinha direito, revertendo esta na totalidade para o clube do Campeonato de Portugal. “O União Sport Clube de Paredes agradece ao Sport Lisboa e Benfica a cedência da totalidade dos direitos televisivos do jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Ao Benfica, o nosso sentido agradecimento”, pode ler-se na publicação feita pelo emblema do terceiro escalão do futebol nacional através das redes sociais.

Ao todo, os encarnados cederam os 25 mil euros a que tinham direito pela transmissão televisiva na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo aconteceu no último sábado, na Cidade Desportiva de Paredes, com a equipa de Jorge Jesus a triunfar por 1-0, com golo de Samaris.