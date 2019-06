Benfica e a alegada agressão a jogadores do Sporting: «Imagens vindas a público são inócuas»

Sporting usa câmaras de vigilância para provar tentativa de agressão à equipa de futsal em Alvalade Sporting usa câmaras de vigilância para provar tentativa de agressão à equipa de futsal em Alvalade

Fonte oficial do Benfica disse aque asdo estádio de Alvalade que o Sporting conta utilizar no caso das alegadas agressões a jogadores da equipa de futsal "são totalmente inócuas e vazias de qualquer esclarecimento"."O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o facto de as autoridades poderem fazer uma investigação rigorosa. As imagens vindas a público de câmaras de segurança ou de um telemóvel são totalmente inócuas e vazias de qualquer esclarecimento. Toda esta rábula está ao nível de um passado de triste memória que teve o seu apogeu na lamentável invasão do centro de treinos de Alcochete. Não nos merece mais nenhum comentário, apelando a que o próximo jogo seja mais um excelente espetáculo de promoção para a modalidade em que prevaleça o fair play e ganhe a melhor equipa como, de forma reconhecida por todos, aconteceu nos três jogos já disputados. Quando perdemos o primeiro jogo reconhecemos o mérito ao adversário e é esse exemplo que se exige da parte de todos", disse a fonte.Miguel Albuquerque revelou domingo, depois do dérbi, na Luz, que um grupo de adeptos alegadamente afetos ao Benfica terá tentado, em Alvalade. O diretor geral das modalidades do Sporting contou tudo num extenso post publicado no Facebook., que considerou serem "graves" e que "não podem ficar impunes"; já esta segunda-feira oem que garante que os atletas vão apresentar queixa na PSP e na federação do sucedido.Recorde-se que oda final do playoff, na Luz, por 4-3. O quarto encontro entre os rivais de Lisboa disputa-se na próxima quinta-feira, no Pavilhão João Rocha. Se o Benfica vencer sagra-se campeão.