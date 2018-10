Benfica e a entrevista de Frederico Varandas: «Cashball é assunto interno do Sporting»

O Benfica escusou-se a fazer comentários à entrevista de Frederico Varandas ao 'Expresso', mas lembrou os problemas que afetam o Sporting, em particular o caso cashball, que investiga alegado aliciamento a jogadores e árbitros. O líder leonino considera que " os casos do Benfica são uma vergonha para o futebol português ".Confrontada com as palavras do presidente do Sporting, fonte dos encarnados asseverou: "O Benfica não comenta. Cashball, invasão de Alcochete, debandada de jogadores e eventuais dificuldades de financiamento são assuntos internos do Sporting."