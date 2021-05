Benfica e a investigação aos testes de Covid-19: «Descobrir se houve fraude»

Rui Passo, vice-presidente do Benfica, defendeu esta sexta-feira que as investigações aos testes de Covid-19, por suspeitas de falsificação, devem "ir a fundo", para se perceber se houve fraude. O FC Porto e Portimonense são clubes visados e PJ fez ontem buscas no Dragão e no Olival.





"Este é um tema é sério, de saúde pública. Pareceu-me que um ou outro comentário tirou relevância ao tema, mas é fundamental que se investigue. É fundamental que haja transparência e se perceba se houve alguma fraude", considerou o dirigente, à BTV.Mesmo considerando ser importante salvaguardar "a presunção de inocência enquanto não houver conclusões", Rui Passo rematou: "É um tema desagradável para terminar a época, mas é preciso ir a fundo, para se investigar e descobrir se houve fraude."