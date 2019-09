Benfica e a multa aplicada ao FC Porto: «Diz tudo sobre a coerência de critérios»

O Benfica pronunciou-se esta terça-feira sobre a multa de 1.150 euros aplicada ao FC Porto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido à tarja exibida pelos Super Dragões na última jornada da Liga NOS da temporada passada. No jogo diante do Sporting, a claque portista exibiu uma foto de um onze inicial do Benfica , no qual surgem fotos de árbitros, do empresário César Boaventura e também de figuras da sociedade, como António Costa."A decisão do CD da FPF, motivada pelo despacho da CI da Liga (que recusou a aplicação do artigo 118 do regulamento disciplinar inicialmente sugerido e optou pela aplicação do artigo 127 para decidir por mera punição pecuniária), de dar uma simples multa de 1150 euros à tarja gigante exibida no Estádio do Dragão na última jornada do Campeonato do ano passado, invocando no seu articulado que se trata de um simples comportamento social ou desportivamente incorreto, quando as mais variadas personalidades políticas, judiciais e, inclusive, da arbitragem são exibidas, diz tudo sobre a coerência de critérios comparativamente a castigos aplicados a outros clubes", pode ler-se na News Benfica de hoje.A referida tarja, refira-se, foi na altura alvo de repúdio por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).