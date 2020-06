Benfica e as contas "só no fim": «Pior seria entrar em depressões nesta altura decisiva»

Depois de o FC Porto ter empatado a zero ontem com o Aves, esta quarta-feira é a vez do Benfica defrontar o Rio Ave (21h15) em jogo da 27.ª jornada. Na News Benfica de hoje, os encarnados sublinham a necessidade de "garra para dar a volta a este período de resultados menos positivos" e fala das contas...finais.





"Com a coerência de quem nunca entrou em euforias quando a vantagem era de sete pontos, o pior seria entrar em depressões nesta altura decisiva. Tal como tantos outros campeonatos ao longo destes anos nos ensinaram, só no fim serão feitas as contas", pode ler-se."Se, na época passada, foi jogo a jogo como o nosso treinador campeão Bruno Lage simbolizou, é talvez chegado o momento de focar ainda mais e levar à máxima de lance a lance, jogo a jogo, e relançarmos um novo ciclo à altura da qualidade, dos méritos e combatividade a que esta equipa nos habituou", escreveram.