Benfica e FC Porto com processos

O Conselho de Disciplina (CD) instaurou um processo disciplinar a Benfica, FC Porto e Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, na sequência das recentes trocas de acusações relativamente a atuações dos árbitros.

Nos últimos dias, os dois principais candidatos ao título trocaram diversas acusações, quer através dos canais oficiais, quer através da conta de Twitter de Francisco J. Marques. Após o Benfica-Aves, disputado no passado dia 10, o responsável portista apontou o dedo ao penálti assinalado a favor das águias, dizendo que “foi perder a vergonha de vez, foi perder a decência”. Na resposta, num comunicado emitido no site oficial intitulado “Falsear o campeonato”, os encarnados apontaram diversos lances em que dizem ter havido benefício dos dragões, concluindo que “tantos erros assim como têm acontecido nestas duas últimas épocas só mesmo nos tempos do Apito Dourado!”.