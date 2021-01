Facundo Ferreyra já não é jogador do Benfica, segundo anunciaram as águias no site oficial. "O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Facundo Ferreyra acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19. O avançado argentino é agora um atleta livre para definir o seu futuro", comunicaram os encarnados.





O avançado argentino, de 29 anos, chegou à Luz em 2018 mas acabou por nunca corresponder às expectativas. Fez um total de 12 partidas oficiais e apontou apenas um golo, ao Boavista.Segundoapurou, o destino de Ferreyra é o Celta de Vigo